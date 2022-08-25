Чистая прибыль Victoria`s Secret упала на 54% во втором квартале

Американский ритейлер нижнего белья и аксессуаров Victoria`s Secret отчитался о финансовых показателях за второй квартал 2022 года. Выручка компании уменьшилась на 5,7%, составив $1,5 млрд. Чистая прибыль за отчётный период снизилась на 54%, до $70 млн.

По словам главного исполнительного директора Victoria`s Secret Мартина Уотерса, «в очень сложных макроэкономических условиях» компания смогла обеспечить скорректированный операционный доход за второй квартал и скорректированную прибыль на разводненную акцию «в пределах прогнозов». При этом он отметил, что ритейлер продолжит инвестировать в развитие бизнеса.

Вместе с тем Victoria`s Secret ухудшила прогнозы на 2022 год, отметив, что выручка снизится по сравнению с прошлым годом. Скорректированная прибыль на конец года составит от $525 до $575 млн, или примерно от 8 до 9% от продаж, считают в компании.

Чистые продажи в третьем квартале 2022 года «сократятся в пределах однозначных чисел» по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период в размере $1,4 млрд. Операционная прибыль составит от $10 до $40 млн по сравнению со $108 млн в третьем квартале 2021 года.

В феврале Victoria’s Secret подала четыре заявки на новые товарные знаки. Компания регистрировала названия для виртуальных предметов, а именно компьютерных программ для создания и продажи таких товаров. В заявках говорится о «развлекательных услугах» и «розничных магазинах», которые будут продавать виртуальное нижнее белье, а также одежду, обувь и модные аксессуары — головные уборы и очки.