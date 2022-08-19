Владелец бренда Vici нашёл пять покупателей на российский бизнес

Литовская Viciunu grupe, производящая продукты под брендом Vici, нашла пять потенциальных покупателей на российские активы. Однако группа не может прогнозировать, сколько времени потребуется, чтобы продать бизнес в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление группы.

Переговоры с кандидатами на покупку активов Viciunu grupe ведут эксперты аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young. Процесс «занял больше времени, чем планировалось из-за тщательной проверки того, кто является конечным выгодополучателем», подчеркнули в компании.

Бизнес-консультанты EY не уточнили, сколько времени займёт процесс до подписания окончательного договора купли-продажи. «Чтобы ускорить процесс, юристы Viciunu grupe подготовили шаблон контракта, на основании которого будут вестись переговоры с выбранным конечным покупателем», — пояснили в группе. По соглашению сторон кандидатуры на покупку российского бизнеса не называются.

В Viciunu grupe также отметили, что потенциальные покупатели заинтересованы в приобретении всей бизнес-инфраструктуры. С ними идут «переговоры не только о действующей фабрике, но и о деловых отношениях, торговых марках и сформированном составе сотрудников». Кандидатам предоставляют финансовую информацию и юридические сведения группы, показывают фабрику в Калининграде.

В начале апреля глава Viciunu grupe Шарунас Матийошайтис объявил об окончательном уходе группы из России в течение трёх-четырёх месяцев. 7 марта компания заявила об остановке деятельности в стране и прекратила все инвестиции в местное производство, логистику, торговлю, спонсорские и маркетинговые кампании.

Viciunu grupe выпускает продукцию из сурими, специализируется на производстве рыбной продукции и хлебобулочных изделий. В России компания известна своими торговыми марками Vici, Esva, Columbus. Продукция группы, которая производится на фабрике компании в Калининградской области, продаётся в России и на других восточных рынках.