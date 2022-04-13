Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+12
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.04.2022 в 13:15

Кончилась «ВИА Гра»: Константин Меладзе ликвидирует группу (обновлено)

Женский музыкальный коллектив был основан в 2000 году в Киеве

UPD: Концертный директор «ВИА Гры» опроверг информацию о закрытии группы. По его словам, все товарные знаки компании перейдут новому юридическому лицу.

Продюсер Константин Меладзе решил ликвидировать ООО «Группа «ВИА гра». Как следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс», компании принадлежат бренды «Виа гра» и «Группа ВИА гра». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента публикации сообщения.

Уставной капитал компании оценивается в 10 тыс. руб. — о наличии долговых обязательств у компании в документах не сообщается. В качестве единственного владельца указан гражданин Украины Константин Меладзе.

«ВИА гра» была образована в 2000 году в Киеве. Коллектив менялся несколько раз за всё время своего существования, в общей сложности у группы было 20 участниц, включая «золотой» и обновлённые составы.

Солистки группы нередко становились героинями рекламных интеграций — например, певица Вера Брежнева исполняла каверы для промо «Сбера», а в 2012 году BBDO Moscow и «ВИА Гра» запустили совместную федеральную кампанию

ВИА Гра Меладзе
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.