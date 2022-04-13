Кончилась «ВИА Гра»: Константин Меладзе ликвидирует группу (обновлено)

UPD: Концертный директор «ВИА Гры» опроверг информацию о закрытии группы. По его словам, все товарные знаки компании перейдут новому юридическому лицу.

Продюсер Константин Меладзе решил ликвидировать ООО «Группа «ВИА гра». Как следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс», компании принадлежат бренды «Виа гра» и «Группа ВИА гра». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента публикации сообщения.

Уставной капитал компании оценивается в 10 тыс. руб. — о наличии долговых обязательств у компании в документах не сообщается. В качестве единственного владельца указан гражданин Украины Константин Меладзе.

«ВИА гра» была образована в 2000 году в Киеве. Коллектив менялся несколько раз за всё время своего существования, в общей сложности у группы было 20 участниц, включая «золотой» и обновлённые составы.

Солистки группы нередко становились героинями рекламных интеграций — например, певица Вера Брежнева исполняла каверы для промо «Сбера», а в 2012 году BBDO Moscow и «ВИА Гра» запустили совместную федеральную кампанию