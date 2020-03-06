Весной в России могут запретить сладости с никотином

Этой весной в России может вступить в силу закон о запрете товаров с никотином, пишут «Известия». Он коснется сладостей с этим веществом — леденцов, конфет и жвачек.

Как говорят в Министерстве здравоохранения, основными потребителями такой продукции обычно становятся школьники. Среди них уже бывали случаи массового отравления, поскольку в этих продуктах никотина зачастую в 20−60 раз больше нормы. Новая норма не коснётся средств для борьбы с зависимостью от табачных изделий.

О том, что работа над этим законопроектом начнется уже в январе в конце 2019 года заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. С просьбой о запрете никотиновых конфет 23 декабря выступил и Совет Федерации, пишет «Парламентская газета».

В середине февраля Московская городская дума единогласно приняла законопроект, согласно которому вейпы приравниваются к обычным сигаретам. Теперь он будет передан на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект называет специальную смесь для устройств, как «жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл и без содержания никотина, предназначенная для использования в устройствах, имитирующих курение табака». Получается, что под ограничения попадает сама смесь, а не устройства для ее курения (вейпы или кальяны).