Весна среди питерской зимы: как снимали новый ролик для «Газпромбанка»

«Газпромбанк» запустил новую рекламную кампанию, в центре которой — накопительный счет с повышенной ставкой до 16% годовых для новых клиентов на первые два месяца. В этот раз создатели сделали акцент на камерную, почти семейную атмосферу.

По сюжету семейная пара приходит в отделение банка с классическими запросами — надежно и выгодно. Но их маленькая дочка неожиданно добавляет третий критерий: «И волшееебно!». Их желания исполняет Жар-Птица, появившаяся прямо в офисе «Газпромбанка».

Одной из главных особенностей съемок стал подбор актеров: роли мамы и папы исполнили не профессионалы, а реальные сотрудники банка. Причем для них это уже не первый опыт — свои роли они впервые «обкатали» на съемках новогоднего корпоративного поздравления «Газпромбанка». Съемки проходили в действующем отделении банка в Санкт-Петербурге, поэтому нужно было подстроить кинопроцесс под график работы банка и при этом не помешать реальным клиентам.

Перед актерами массовых сцен стояла непростая задача — изображать теплую весну, не подавая виду, что они замерзли — ведь работа над роликом шла в разгар зимы при температуре -20 градусов и высокой питерской влажностью. К счастью, погода вошла в положение съемочной группы и подарила всего на один день солнечную погоду. В итоге ролик получился по-настоящему весенним и теплым.

Режиссер быстро нашел подход к юной актрисе Миле: оказалось, девочка отлично выполняет любые актерские задачи. В итоге ее появление в кадре получилось максимально живым и естественным.

Анастасия Смирнова, первый вице-президент, начальник департамента коммуникаций и маркетинга «Газпромбанка»: Мы выбрали максимально реалистичный подход, чтобы показать, что за каждым продуктом и каждой историей стоят конкретные люди, которые отлично понимают потребности клиентов. Когда в кадре — наши сотрудники, это наполняет ролик особой теплотой и доверием. А сказочная Жар-Птица, как и в прошлых кампаниях, остается тем волшебным элементом, который связывает надежность банка с ощущением чуда, которую так точно сформулировала маленькая героиня.

Новый ролик продолжает креативную линию банка, где сложные финансовые продукты подаются через простые и яркие образы: будь то полет на воздушном шаре — как в кампании с накопительным счетом с простыми условиями — или чудо, сотворенное Жар-Птицей. Теперь банк объединил сказку с максимальной жизненной достоверностью, пригласив в кадр тех, кем и для кого эти продукты создаются.

Состав творческой группы:

«Газпромбанк» (клиент)

Первый вице-президент, начальник Департамента коммуникаций и маркетинга: Анастасия Смирнова

Креативная команда:

Елена Коссо

Григорий Гайдо

Татьяна Павленко

Николай Коротков

Продуктовый маркетинг:

Александр Градобоев

Ольга Говорская

Наталия Яковлева

Режиссер: Александр Боковец

Продюсер: Екатерина Грачева

