Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+3
Проекта
Топсостав
+3
Поста
Форум
+4
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.08.2019 в 09:40

Versace пришлось извиняться за «сепаратистские» футболки для Китая

Два специальных административных района Китая на новых футболках превратились в отдельные страны

Weibo

Модный итальянский бренд Versace извинился перед своими покупателями в Китае за неправильную географию страны, представленную на футболках и толстовках. В Weibo (популярнейшая местная социальная сеть) распространились снимки вещей, на который Гонконг и Макао из районов Китая превратились в отдельные страны, сообщает газета China Daily.

Модный дом извинился в своем официальном аккаунте в Weibo и с 24 июля начал уничтожать бракованную партию одежды. Бренд признал свою халатность и заявил, что уважает территориальный и национальный суверенитет Китая.

К 12:00 11 августа хэштег Weibo для этого инцидента набрал порядка 510 млн просмотров. Также это событие стало одним из самых популярных запросов в китайской поисковой системе Baidu с более чем 6,3 миллионами запросов.

Пользователей китайских соцсетей насторожило, что Versace не стал извиняться на зарубежных платформах, из-за чего инцидент может пройти незамеченным для мировой общественности и ничего не изменит в политике бренда.

Тем временем, популярная китайская актриса Янг Ми, у которой на Weibo 104,9 млн подписчиков, в воскресенье расторгла контракт с Versace. Актриса была первым амбассадором марки в Китае, контракт она подписала только в июне этого года.

Weibo
Янг Ми

Ранее похожие ошибки, как вспомнили пользователи китайских соцсетей, совершали и другие бренды, например Givenchy и Coach. Они на своих футболках отмечали Макао, Гонконг и Тайвань как отдельные территориальные единицы.

Китай Versace
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Принты
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.