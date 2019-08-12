Versace пришлось извиняться за «сепаратистские» футболки для Китая

Модный итальянский бренд Versace извинился перед своими покупателями в Китае за неправильную географию страны, представленную на футболках и толстовках. В Weibo (популярнейшая местная социальная сеть) распространились снимки вещей, на который Гонконг и Макао из районов Китая превратились в отдельные страны, сообщает газета China Daily.

Модный дом извинился в своем официальном аккаунте в Weibo и с 24 июля начал уничтожать бракованную партию одежды. Бренд признал свою халатность и заявил, что уважает территориальный и национальный суверенитет Китая.

К 12:00 11 августа хэштег Weibo для этого инцидента набрал порядка 510 млн просмотров. Также это событие стало одним из самых популярных запросов в китайской поисковой системе Baidu с более чем 6,3 миллионами запросов.

Пользователей китайских соцсетей насторожило, что Versace не стал извиняться на зарубежных платформах, из-за чего инцидент может пройти незамеченным для мировой общественности и ничего не изменит в политике бренда.

Тем временем, популярная китайская актриса Янг Ми, у которой на Weibo 104,9 млн подписчиков, в воскресенье расторгла контракт с Versace. Актриса была первым амбассадором марки в Китае, контракт она подписала только в июне этого года.

Ранее похожие ошибки, как вспомнили пользователи китайских соцсетей, совершали и другие бренды, например Givenchy и Coach. Они на своих футболках отмечали Макао, Гонконг и Тайвань как отдельные территориальные единицы.