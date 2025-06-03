Вернувшиеся иностранные бренды принесут рекламному рынку 10-30 млрд рублей

Возможное возвращение иностранных брендов в Россию принесет рекламному рынку порядка 10−30 млрд руб. Однако многие эксперты полагают, что даже в случае возвращения компании не успеют восстановить маркетинговую активность. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

Потери от ухода иностранных брендов в 2022 году оценивались в 35−40 млрд руб. Больше всего до своего ухода международные компании инвестировали в ТВ и интернет-рекламу. В наружной рекламе доля международных компаний составляла около 15% от доходов операторов.

Аналитики Okkam и NMi Group оценивают возможный прирост рекламных инвестиций в 10−30 млрд руб. В «Родной речи» полагают, что суммарные медиаинвестиции вернувшихся в 2025 году брендов вряд ли превысят 50 млрд руб., так как рекламные кампании не начнутся раньше осени.

В АДВ считают маловероятным, что все ушедшие рекламодатели единовременно вернутся. Например, можно ожидать быстрого возврата фармы, а вот западным FMCG-гигантам и автокорпорациям вернуться на российский рынок будет гораздо сложнее, отмечают в агентстве.

Ранее сообщалось, что Госдума рассматривает законопроект, который запретит иностранным компаниям, ушедшим из РФ, обратный выкуп их акций. Речь, в частности, идет об организациях, влияющих на социально-экономическое развитие страны.