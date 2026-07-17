ВС подтвердил ответственность маркетплейсов за недостоверные сведения о продавцах

Верховный суд России разъяснил, что маркетплейсы могут нести ответственность за убытки покупателей, если предоставили недостоверную или неполную информацию о продавце. Такая обязанность предусмотрена законом «О защите прав потребителей», если именно эти сведения повлияли на решение потребителя заключить договор купли-продажи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующая позиция была сформулирована при рассмотрении спора жителя Краснодарского края с владельцем одного из маркетплейсов. Покупатель приобрел через онлайн-площадку бензиновую доску для серфинга, однако во время эксплуатации обнаружил неисправность двигателя.

Потребитель обратился в суд с требованием взыскать стоимость товара с владельца маркетплейса. По его словам, сведения о продавце были представлены только на английском и китайском языках, что не позволило получить полную и достоверную информацию о контрагенте.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, указав, что агрегатор не исполнил обязанность по предоставлению необходимой информации о продавце и не обеспечил своевременный возврат денежных средств. Однако апелляционная и кассационная инстанции отменили это решение, посчитав, что маркетплейс не является продавцом товара и не отвечает за его качество.

Коллегия по гражданским делам Верховного суда не согласилась с таким подходом, поддержала доводы покупателя и направила дело на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что число судебных споров между продавцами и крупнейшими российскими маркетплейсами заметно выросло за последние 2,5 года. Так, число исков к Ozon увеличилось почти втрое, а к структурам Wildberries — более чем в два раза.