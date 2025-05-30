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30.05.2025 в 11:05

Венчурный фонд «Т-Инвестиций» вложился в онлайн-сервис бытовых услуг

Сумму сделки не называют

Венчурный фонд «Т-Инвестиций» и управляющая компания «СТ капитал» вложились в ООО «Айро», которому принадлежит онлайн-сервис бытовых услуг Airo. «Венчурные инвестиции 1» получили 12,5% в компании, «СТ капитал» — 4,17%. Об этом пишут «Ведомости».

Сумма сделки не раскрывается. Полученные инвестиции помогут «Айро» укрепить IT-команду, запустить несколько видов услуг и увеличить темпы привлечения клиентов. В течение 4−5 лет компания планирует нарастить выручку более чем в 10 раз.

Сервис Airo, запущенный в 2017 году, позволяет жителям Москвы и Санкт-Петербурга заказывать бытовые услуги, будь то уборка или химчистка. В 2024 году выручка компании выросла на 34% в годовом выражении и составила больше 500 млн руб. Аудитория сервиса превышает 40 тыс. человек.

Фонд «Т-Инвестиций» для физлиц — квалифицированных инвесторов был запущен в феврале этого года. Он работает в формате закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением УК «Т-капитал». Стартовый капитал физлиц для участия в сделках составляет 500 тыс. руб. Ожидаемая доходность портфеля фонда оценивается в 35% годовых с учетом комиссий. Инвестиции в Airo стали первой сделкой фонда.

Сделка венчурный фонд Т-Инвестиции
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