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09.11.2022 в 11:17

Главные мировые тенденции в маркетинге по версии Trend Hunter

Эксперты рассказали, как использовать NFT, метавселенные и другие современные технологии для привлечения клиентов

События последних лет вынуждают компании адаптироваться к новой реальности и искать инновационные решения, которые помогут сохранять аудиторию и привлекать новых клиентов. Генеральный директор коммуникационного агентства Win2Win Communications Communications Екатерина Пикерсгиль приводит данные сообщества Trend Hunter, которое занимается отслеживанием трендов и инноваций, и рассказывает Sostav о тенденциях, которые будут влиять на рынок в ближайшем будущем.

Технологии: ставка на новое поколение

  • Зумеры инвестируют.

Поколение зумеров входит в мир инвестиций, и это стимулирует развитие банковских приложений, образовательных платформ и финансовых услуг, которые помогают молодым людям учиться финансовой грамотности и делают процесс инвестирования проще для них.

Приложение Bumper учит подростков вкладывать деньги ответственно и помогает их родителям участвовать в инвестиционных экспериментах детей Канадский банковский продукт Hero Financials учит растущее поколение управлять собственными расходами Step анонсировала первый в мире криптоинвестиционный продукт для тинейджеров Finary запустила фандрайзинговую кампанию с целью создать групповые чаты для инвесторов из поколения Z
  • Web3-грамотность.

Родители-миллениалы, как правило, заинтересованы в том, чтобы их дети хорошо разбирались в новых технологиях. Эта потребность побуждает компании сосредоточиться на повышении технической грамотности у детей, особенно в сфере Web3 — децентрализованного интернета на основе блокчейна с развитой экономикой токенов.

Toekenz Collectibles запускает удобную для детей торговую площадку NFT Toekenz Mainbot – первая метавселенная образовательных игр Winkyverse На платформе стартапа Camp K12 дети развивают навыки, необходимые для программирования метавселенных
  • Образование в метавселенной.

В последние годы онлайн-образование стало популярнее, причем не только из-за пандемии коронавируса, но и из-за большей финансовой и географической доступности. Есть мнение, что перенос образования в метавселенную сделает процесс обучения ещё более погружающим и эффективным, и технологические компании совместно с вузами активно работают в этом направлении.

Сингапурский блокчейн-стартап Elite Meta при сотрудничестве с вьетнамским Университетом Ван Ланга создает Elite Education City — цифровое образовательное пространство, которое ставит целью устранить географические и социальные барьеры в странах с низким уровнем дохода B2b-сервис Frame предлагает компаниям и образовательным учреждениям инструменты для запуска собственных образовательных проектов в метавселенной
  • NFT-аренда.

Количество продаж на рынке NFT стремительно растёт, и бренды наряду с потребителями стараются продлить актуальность своих цифровых активов после всплеска их популярности. Считается, что этому помогут разработки в области аренды уникальных токенов, чаще всего — аватаров для игр.

RTKFT Studios разработала верхнюю одежду Metajacket, которую могут брать напрокат игровые аватары Iq-IQ Protocol от PARISQ помогает владельцам NFT-земель сдавать их в аренду другим пользователям Децентрализованный протокол Vera позволяет оказывать финансовые услуги не только в сфере аренды NFT, но и в области кредитования и ипотеки применительно к уникальным токенам

Маркетинг: воздействие на аудиторию через развлечение

  • In-Game продвижение.

Ещё один эффективный способ увеличить вовлечённость аудитории и её эмоциональный отклик на продукцию бренда — это создание собственных брендированных игр и коллаборация с популярными игровыми брендами.

Nike разрабатывает цифровое пространство Nikeland 3D на игровой онлайн-платформе Roblox Там же можно сыграть в Chipotle Burrito Builder от сети ресторанов Chipotle Volkswagen специально для рынка Южной Африки запустил игру Game On, участники которой охотятся за NFT-сокровищами Различные коллаборации с известными играми устраивали Gillette Venus, H&M и Pandora
  • Мета-шоппинг и NFT-мода.

За время пандемии немало людей полностью перешло на онлайн-шоппинг, и хотя параллельно с отменой ограничений во многих странах покупатели стали возвращаться в реальные магазины одежды, всё больше модных брендов старается использовать новые цифровые привычки клиентов, а также популярность метавселенной в своих маркетинговых стратегиях.

В виртуальном мероприятии Metaverse Fashion Week, которое проводится на платформе Decentraland, в этом году участвовали многие реальные модные бренды, один из них — Hogan Дебютировала в метавселенной и канадская компания Moose Knuckles, выпустив ограниченное издание NFT-куртки Виртуальное pop-up мероприятие от Doors под названием Metaverse, Schmetaverse, посвященное моде, искусству и технологиям, проводилось параллельно с Нью-Йоркской неделей моды
  • Иммерсивный кулинарный опыт на дому.

Ограничения, введенные во время пандемии, вынудили людей тратить больше времени на приготовление и употребление пищи дома. Из-за этого они стали чаще экспериментировать с различными рецептами и способами подачи блюд в поисках ресторанных ощущений и стремлении разнообразить приевшуюся обыденность. Это побуждает компании создавать креативные продукты, так или иначе связанные с темой кулинарии и домашнего питания.

Профессор Университета Мэйдзи Хомей Миясита разработал Taste the TV — мультисенсорный телевизионный дисплей, который позволяет почувствовать вкусы кухонь мира Галерея Уффици во Флоренции организовала инициативу #uffizidamangiare, в рамках которой приглашает шеф-поваров и кулинаров готовить блюда, вдохновлённые картинами из своей экспозиции.

Искусство и дизайн: в поиске новых ощущений

  • Музыкальные бутылки.

Бренды всё чаще используют элементы дополненной реальности в упаковке товаров, причем не только для более интересной подачи информации о них, но и с целью сделать опыт взаимодействия с продукцией более ярким и подарить потребителям новые впечатления. Интересными в этой связи выглядят музыкальные эксперименты производителей напитков.

Насладиться тематическим концертом могут и купившие напиток с «космическим вкусом» Starlight от Coca-Cola Алкогольный бренд Enosophia обещает, что прослушивание специально отобранных композиций, доступ к которым открывает сканирование интерактивных этикеток на бутылках, сделает употребление вина ещё приятнее
  • ASMR-искусство.

Автономная сенсорная меридиональная реакция (АСМР) — это не просто название феномена, который заключается в приятном покалывании в затылке, расходящемся мурашками по телу в ответ на определенные звуки и визуальные образы. С ней связан целый жанр аудио- и видеороликов в соцсетях, которые призваны стимулировать это состояние. Аудитория ASMR-контента, особенно на YouTube, где опубликованы уже миллионы любительских роликов, растёт год от года, и постепенно известные художники, организации в области искусства и компании тоже начинают смотреть в эту сторону.

Музей дизайна в Лондоне провел выставку, посвященную феномену ASMR Xtingles запускает первый ASMR-маркетплейс на блокчейне

Социальное благосостояние: технологии на службе общества

  • Живой фандрайзинг.

У молодых миллениалов и представителей поколения Z большой популярностью пользуются стриминговые платформы с пользовательским контентом, благодаря чему лайв-стриминг стал по-настоящему огромным бизнесом. Хотелось бы отметить, что связь между ведущими живых стримов и их зрителями зачастую крепче, чем между производителями других видов контента и их потребителями, и это позволяет, помимо прочего, эффективнее заниматься фандрайзингом, на что уже обратили внимание некоторые игроки рынка.

Так, TikTok объявила о запуске монетизируемого стримингового приложения. Функция SharePlay, доступная на устройствах Apple, от крупнейшего сервиса лайв-стриминга Twitch также упрощает процесс отправки и получения донатов. А приложение Rave to Save от Desperados приглашает пользователей участвовать в виртуальных вечеринках, где побуждает их танцевать для разблокировки цифровых наград и сбора средств на благотворительные цели.

  • NFT для благотворительности.

Принимая решение о покупке, потребители все чаще обращают внимание на социальную ответственность бизнеса, а благотворительность всегда была одним из классических способов ее продемонстрировать. Сегодня, в условиях, когда технология NFT продолжает оказывать влияние на широкий спектр отраслей, уникальные токены стали чаще использоваться как основа для различных благотворительных акций.

В этом году ЮНИСЕФ отметила свое 75-летие запуском выставки цифровых работ Patchwork Kingdoms, прибыль от продажи которых пошла на финансирование благотворительных инициатив. На эти же цели отправилась часть средств от реализации NFT-произведений из серии VICE от цифрового арт-проекта BB Creatif The Dream Collection от Hyperphantasia — NFT-коллекции, посвященной известным женщинам из мира моды, музыки и кино
  • Этичная метавселенная.

Не только благотворительные акции, но и другие общественные кампании активно переезжают в метавселенную: технология NFT, цифровые аватары и другие инновационные решения помогают активистам и компаниям продвигать свои гуманистические и филантропические идеи в этом новом пространстве, привлекая к ним свежую аудиторию.

В метавселенной проводятся экологические акции (совместная инициатива Seva.love и Dovu, посвящённая углеродным выбросам) Проекты по поддержке женщин (NFT-резиденция для женщин-творцов от Voice и Women Rise) Кампании по помощи бездомным (акция Entourage)

Пожалуй, за каждым из рассмотренных выше трендов стоят попытки компаний предугадать новые запросы аудитории, ответить на них с помощью креативных и технологичных решений, а также подарить потребителям более глубокий и цепляющий опыт взаимодействия с брендом.

Многие из обозначенных трендов уже можно наблюдать и на российском рынке. Так, по нашим прогнозам, в течение ближайших нескольких лет NFT и проекты в метавселенных из хайповых могут стать вполне привычным инструментом маркетинга. Простор для их использования безграничен — от вполне ожидаемых в сфере индустрии развлечений, моды, культуры до образования, финансов, здоровья. Бренды, которые раньше всех возьмут эти инструменты на вооружение, окажутся в выигрыше и смогут выстроить прочные отношения с аудиторией, и прежде всего, поколением Альфа и Z, для которой новые технологии — часть повседневной рутины.

Trend Hunter Win2Win
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