Главные мировые тенденции в маркетинге по версии Trend Hunter

События последних лет вынуждают компании адаптироваться к новой реальности и искать инновационные решения, которые помогут сохранять аудиторию и привлекать новых клиентов. Генеральный директор коммуникационного агентства Win2Win Communications Communications Екатерина Пикерсгиль приводит данные сообщества Trend Hunter, которое занимается отслеживанием трендов и инноваций, и рассказывает Sostav о тенденциях, которые будут влиять на рынок в ближайшем будущем.

Технологии: ставка на новое поколение

Зумеры инвестируют.

Поколение зумеров входит в мир инвестиций, и это стимулирует развитие банковских приложений, образовательных платформ и финансовых услуг, которые помогают молодым людям учиться финансовой грамотности и делают процесс инвестирования проще для них.

Web3-грамотность.

Родители-миллениалы, как правило, заинтересованы в том, чтобы их дети хорошо разбирались в новых технологиях. Эта потребность побуждает компании сосредоточиться на повышении технической грамотности у детей, особенно в сфере Web3 — децентрализованного интернета на основе блокчейна с развитой экономикой токенов.

Образование в метавселенной.

В последние годы онлайн-образование стало популярнее, причем не только из-за пандемии коронавируса, но и из-за большей финансовой и географической доступности. Есть мнение, что перенос образования в метавселенную сделает процесс обучения ещё более погружающим и эффективным, и технологические компании совместно с вузами активно работают в этом направлении.

NFT-аренда.

Количество продаж на рынке NFT стремительно растёт, и бренды наряду с потребителями стараются продлить актуальность своих цифровых активов после всплеска их популярности. Считается, что этому помогут разработки в области аренды уникальных токенов, чаще всего — аватаров для игр.

Маркетинг: воздействие на аудиторию через развлечение

In-Game продвижение.

Ещё один эффективный способ увеличить вовлечённость аудитории и её эмоциональный отклик на продукцию бренда — это создание собственных брендированных игр и коллаборация с популярными игровыми брендами.

Мета-шоппинг и NFT-мода.

За время пандемии немало людей полностью перешло на онлайн-шоппинг, и хотя параллельно с отменой ограничений во многих странах покупатели стали возвращаться в реальные магазины одежды, всё больше модных брендов старается использовать новые цифровые привычки клиентов, а также популярность метавселенной в своих маркетинговых стратегиях.

Иммерсивный кулинарный опыт на дому.

Ограничения, введенные во время пандемии, вынудили людей тратить больше времени на приготовление и употребление пищи дома. Из-за этого они стали чаще экспериментировать с различными рецептами и способами подачи блюд в поисках ресторанных ощущений и стремлении разнообразить приевшуюся обыденность. Это побуждает компании создавать креативные продукты, так или иначе связанные с темой кулинарии и домашнего питания.

Искусство и дизайн: в поиске новых ощущений

Музыкальные бутылки.

Бренды всё чаще используют элементы дополненной реальности в упаковке товаров, причем не только для более интересной подачи информации о них, но и с целью сделать опыт взаимодействия с продукцией более ярким и подарить потребителям новые впечатления. Интересными в этой связи выглядят музыкальные эксперименты производителей напитков.

ASMR-искусство.

Автономная сенсорная меридиональная реакция (АСМР) — это не просто название феномена, который заключается в приятном покалывании в затылке, расходящемся мурашками по телу в ответ на определенные звуки и визуальные образы. С ней связан целый жанр аудио- и видеороликов в соцсетях, которые призваны стимулировать это состояние. Аудитория ASMR-контента, особенно на YouTube, где опубликованы уже миллионы любительских роликов, растёт год от года, и постепенно известные художники, организации в области искусства и компании тоже начинают смотреть в эту сторону.

Социальное благосостояние: технологии на службе общества

Живой фандрайзинг.

У молодых миллениалов и представителей поколения Z большой популярностью пользуются стриминговые платформы с пользовательским контентом, благодаря чему лайв-стриминг стал по-настоящему огромным бизнесом. Хотелось бы отметить, что связь между ведущими живых стримов и их зрителями зачастую крепче, чем между производителями других видов контента и их потребителями, и это позволяет, помимо прочего, эффективнее заниматься фандрайзингом, на что уже обратили внимание некоторые игроки рынка.

Так, TikTok объявила о запуске монетизируемого стримингового приложения. Функция SharePlay, доступная на устройствах Apple, от крупнейшего сервиса лайв-стриминга Twitch также упрощает процесс отправки и получения донатов. А приложение Rave to Save от Desperados приглашает пользователей участвовать в виртуальных вечеринках, где побуждает их танцевать для разблокировки цифровых наград и сбора средств на благотворительные цели.

NFT для благотворительности.

Принимая решение о покупке, потребители все чаще обращают внимание на социальную ответственность бизнеса, а благотворительность всегда была одним из классических способов ее продемонстрировать. Сегодня, в условиях, когда технология NFT продолжает оказывать влияние на широкий спектр отраслей, уникальные токены стали чаще использоваться как основа для различных благотворительных акций.

Этичная метавселенная.

Не только благотворительные акции, но и другие общественные кампании активно переезжают в метавселенную: технология NFT, цифровые аватары и другие инновационные решения помогают активистам и компаниям продвигать свои гуманистические и филантропические идеи в этом новом пространстве, привлекая к ним свежую аудиторию.

Пожалуй, за каждым из рассмотренных выше трендов стоят попытки компаний предугадать новые запросы аудитории, ответить на них с помощью креативных и технологичных решений, а также подарить потребителям более глубокий и цепляющий опыт взаимодействия с брендом.

Многие из обозначенных трендов уже можно наблюдать и на российском рынке. Так, по нашим прогнозам, в течение ближайших нескольких лет NFT и проекты в метавселенных из хайповых могут стать вполне привычным инструментом маркетинга. Простор для их использования безграничен — от вполне ожидаемых в сфере индустрии развлечений, моды, культуры до образования, финансов, здоровья. Бренды, которые раньше всех возьмут эти инструменты на вооружение, окажутся в выигрыше и смогут выстроить прочные отношения с аудиторией, и прежде всего, поколением Альфа и Z, для которой новые технологии — часть повседневной рутины.