Великобритания пересмотрит правила использования авторского контента в ИИ

Правительство Великобритания изменило свою позицию по авторскому праву в сфере ИИ после масштабной критики со стороны творческого сообщества. Ранее обсуждался подход, при котором такие компании, как OpenAI и Google, могли бы обучать свои модели на защищенных авторским правом материалах без согласия правообладателей — с возможностью отказа для самих авторов. Об этом сообщает Engadget.

Эта инициатива вызвала резкое недовольство среди артистов и индустрии. Против выступили известные музыканты, включая Пол Маккартни, Элтон Джон и Дуа Липа, которые предупреждали о рисках потери доходов и контроля над своими произведениями. Маккартни, в частности, отмечал, что ИИ может использовать чужое творчество без справедливой компенсации авторам.

На фоне этой критики власти заявили, что «прислушались» к общественности и отказались от прежнего варианта. По словам министра технологий Лиз Кендалл, у правительства теперь «нет предпочтительного решения», и вопрос будет пересматриваться с нуля.

Решение уже назвали победой для креативной индустрии. Представители музыкального сектора подчеркнули, что готовы участвовать в дальнейшей разработке правил, чтобы добиться справедливого баланса между интересами авторов и технологических компаний.

Теперь правительство планирует выработать новый подход, который одновременно защитит правообладателей и позволит развивать ИИ. Ключевая задача — обеспечить авторам справедливое вознаграждение за использование их контента, не ограничивая при этом доступ разработчиков к качественным данным для обучения моделей.

Ранее ИИ-стартап Perplexity заключил многолетнее лицензионное соглашение с Getty Images, которое дает ему право показывать изображения из библиотеки Getty во всех своих продуктах. Эта сделка знаменует переход компании к официальным отношениям с правообладателями после серии обвинений в незаконном использовании контента и плагиате.