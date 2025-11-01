Sostav.ru

01.11.2025 в 08:55

Perplexity заключил многолетнее соглашение с Getty Images

Ранее компанию неоднократно уличали в плагиате

ИИ-стартап Perplexity заключил многолетнее лицензионное соглашение с Getty Images, которое дает ему право показывать изображения из библиотеки Getty во всех своих продуктах. Эта сделка знаменует переход компании к официальным отношениям с правообладателями после серии обвинений в незаконном использовании контента и плагиате, сообщает TechCrunch.

Как сообщил источник издания, Perplexity и Getty сотрудничают уже более года: фотобанк участвовал в «Программе издателей» Perplexity, предусматривающей разделение рекламных доходов с медиа, чьи материалы отображаются в поисковых результатах.

Новое соглашение имеет иной формат, чем обычные лицензионные сделки. В рамках нового соглашения Perplexity обязуется указывать авторство изображений и давать ссылки на оригинальный источник при их отображении в поисковой выдаче.

Стартап не раз подвергался критике со стороны СМИ за копирование материалов, включая фотографии Getty, опубликованные в статьях The Wall Street Journal и других изданий. В 2024 году Perplexity обвиняли в нарушении авторских прав, а недавно против компании подал в суд Reddit, утверждая, что она «в промышленном масштабе» собирала пользовательские данные, обходя технические ограничения.

Ранее компания Mozilla объявила о добавлении поискового движка Perplexity в браузер Firefox.

