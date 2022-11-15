«Ведомости»: рекламные группы просят НРА о размещениях на условиях постоплаты

Рекламные группы просят «Национальный рекламный альянс» (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) о введении механизма постоплаты за размещение роликов на телевидении. Проблема с внесением платежей особенно актуальна для начинающих брендов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров АДВ , NMi Group и Media Direction Group.

По словам директора по размещению рекламы на телевидении Media Direction Group Ильи Куценко, после ухода западных брендов на рынке появляются новые локальные рекламодатели, которые только начинают строить свой бренд. Пересмотр механизма оплаты ТВ-рекламы помог бы таким компаниям запустить продажи.

Доля клиентов, которые сейчас расплачиваются с рекламными группами после выхода рекламы на ТВ, по оценкам АДВ и Media Direction Group, составляет 30−50%. При этом расчеты с телеканалами проводятся строго в месяц размещения рекламы или до его наступления, что, по словам рекламных групп, приводит к кассовым разрывам.

Зачастую группам приходится обращаться к банкам, добавляет гендиректор NMi Group Вероника Северная. У крупных агентств сумма процентов может достигать 100 млн руб. в год, утверждает она. Директор офлайн-медиабаинга АДВ Сергей Шуськов предлагает рассмотреть хотя бы вариант частичной постоплаты, например, 70% - в срок, а 30% - после.

Ранее на Национальном рекламном форуме гендиректор селлера Алексей Толстоган заявлял, что пока перейти на постоплату не получается: «У телеканалов не только производство сериалов, но и зарплата сотрудников, оплата оборудования и вещания напрямую связаны с существующим механизмом расчетов».

Ранее в Starlink проанализировали изменение базовой цены федерального ТВ на 2023 год по сравнению с показателями 2022-го. Наибольший рост специалисты зафиксировали в орбитальном направлении — базовые цены выросли на 25−30%. Цена на тематическое направление изменилась примерно на 20%.