Вдвое меньше отходов: покупка готовой еды может быть экологичнее домашней кухни

Готовые блюда, приобретаемые в розничных магазинах, могут сократить объем пищевых и упаковочных отходов в 1,5−2 раза по сравнению с домашним приготовлением. Об этом говорится в исследовании центра спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Аналитики проанализировали три сценария потребления — домашнее приготовление, доставку из ресторанов и покупку фасованной еды в магазинах — и пришли к выводу, что рационализация производственных процессов, прогнозирование спроса и планирование остатков на фабриках-кухнях позволяют значительно сократить пищевые потери.

При приготовлении пищи дома до 25% объема закупленных продуктов не попадают на тарелку: речь идет об очистках, остатках и испортившихся ингредиентах. При промышленном производстве готовых блюд такие потери ниже благодаря централизованной логистике, стандартизированным рецептурам и оптимизации производственных цепочек.

Централизованное производство дает возможность точнее дозировать порции и управлять излишками. За счет более точного прогнозирования спроса снижается объем пищевых отходов и общее потребление ресурсов — от воды до электроэнергии.

Упаковка готовой еды чаще подлежит переработке или повторному использованию, в то время как домашняя упаковка от ряда продуктов, круп и полуфабрикатов чаще всего не сортируется и не перерабатывается.

Некоторые российские компании уже внедряют меры по снижению воздействия: X5 Group и «ВкусВилл» развивают алгоритмы прогнозирования спроса, перераспределяют непроданные продукты через фудшеринг-сервисы и работают над экологизацией упаковки для продуктов питания. Сеть ресторанов «Додо Пицца» оптимизирует меню и тестирует многооборотную тару.

Устойчивость таких решений зависит от логистики. При использовании автомобилей с двигателями внутреннего сгорания углеродный след может нивелировать преимущества от снижения отходов. Ключевую роль здесь играют переход на электротранспорт, локализация производств и оптимизация маршрутов доставки.

Александра Кумпан, руководитель АНО «Фудшеринг»: Мы не призываем отказываться от домашней готовки. Мы говорим о том, что современные сценарии потребления — в частности, покупка готовой еды в ретейле — в условиях мегаполисов могут быть не только удобными, но и более экологичными, чем это принято считать. Ключевое значение имеют эффективность процессов, автоматизация, грамотная логистика и переработка.

Ранее стало известно, что Минприроды планирует запретить саше-пакеты из пластика и коррекс-упаковку из полимеров.