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04.06.2025 в 06:50

Минприроды запретит саше-пакеты из пластика

Ранее министерство заявило о запрете пластиковых лотков

Министерство природных ресурсов и экологии РФ планирует к 2030 году запретить использование саше-пакетов из полимеров в качестве упаковки. Их заменят на биоразлагаемые, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Дениса Буцаева.

По его словам, работа над запретом сложноизвлекаемых и сложноперерабатываемых видов упаковки ведется для того, чтобы минимизировать захоронение отходов. К 2030 году будет расширен список упаковки, производство которой пойдет под запрет, в частности, в него попадут порционные саше-пакеты из полимерных материалов размером до 80 мм прямоугольные или квадратные.

По его словам, данный вид упаковки не востребован на рынке вторичных ресурсов. При замене на биоразлагаемые материалы саше-пакеты можно будет утилизировать в составе органических отходов методом компостирования.

Ранее сообщалось, что Минприроды России готовит запрет коррекс-упаковки из полимерных материалов — жестких пластиковых лотков с отдельными ячейками для размещения пищевых продуктов.

саше-пакет
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