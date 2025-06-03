Минприроды планирует запретить коррекс-упаковку из полимеров

Министерство природных ресурсов и экологии рассматривает возможность введения к 2030 году полного запрета коррекс-упаковки из полимерных материалов — жестких пластиковых лотков с отдельными ячейками для размещения пищевых продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева.

По его словам, такие виды упаковки практически не подлежат вторичной переработке из-за загрязнения органическими отходами и отсутствия рентабельности этого процесса. «Мы рассматриваем к 2030 году расширение списка упаковки, производство которой гипотетически пойдет под запрет. Речь идет в том числе о коррексах из полимерных материалов», — отметил Буцаев.

В качестве альтернативы министерство предлагает переход на биоразлагаемую упаковку, которая может утилизироваться вместе с органическими отходами методом компостирования. Решение должно способствовать снижению объемов твердых коммунальных отходов и нагрузке на полигоны.

Кроме того, Минприроды планирует ввести ограничения на использование упаковки из полистирола, включая тару для куриных яиц, блистерную упаковку из полимеров, а также пакеты и пленки толщиной менее 20 микрометров.

Ранее правительство России ввело запрет на использование трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) с 1 сентября 2025 года. Как пояснил Буцаев, ПЭТ-тара нестандартных цветов используется преимущественно в маркетинговых целях, но ее переработка либо невозможна, либо сопряжена с серьезными трудностями.