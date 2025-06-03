Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Centra.ai

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.06.2025 в 08:50

Минприроды планирует запретить коррекс-упаковку из полимеров

Пластиковые лотки для пищевых продуктов заменят на биоразлагаемые к 2030 году

Министерство природных ресурсов и экологии рассматривает возможность введения к 2030 году полного запрета коррекс-упаковки из полимерных материалов — жестких пластиковых лотков с отдельными ячейками для размещения пищевых продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева.

По его словам, такие виды упаковки практически не подлежат вторичной переработке из-за загрязнения органическими отходами и отсутствия рентабельности этого процесса. «Мы рассматриваем к 2030 году расширение списка упаковки, производство которой гипотетически пойдет под запрет. Речь идет в том числе о коррексах из полимерных материалов», — отметил Буцаев.

В качестве альтернативы министерство предлагает переход на биоразлагаемую упаковку, которая может утилизироваться вместе с органическими отходами методом компостирования. Решение должно способствовать снижению объемов твердых коммунальных отходов и нагрузке на полигоны.

Кроме того, Минприроды планирует ввести ограничения на использование упаковки из полистирола, включая тару для куриных яиц, блистерную упаковку из полимеров, а также пакеты и пленки толщиной менее 20 микрометров.

Ранее правительство России ввело запрет на использование трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) с 1 сентября 2025 года. Как пояснил Буцаев, ПЭТ-тара нестандартных цветов используется преимущественно в маркетинговых целях, но ее переработка либо невозможна, либо сопряжена с серьезными трудностями.

Минприроды закон коррекс-упаковка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.