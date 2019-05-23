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23.05.2019 в 14:05

ВДНХ ищет партнера по продвижению в интернете

Компания готова потратить на это почти 28 млн рублей

Depositphotos

АО «ВДНХ» разместило тендер на оказание услуг по продвижению выставочного комплекса в интернете, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена лота составляет 27,6 млн рублей, за эти деньги заказчик хочет получить популяризацию ключевых проектов и мероприятий, тематических зон и событий на площадке ВДНХ. В рамках контракта информационный партнер должен будет позаботиться о своевременном информировании жителей Москвы и туристов о мероприятиях и открытии новых зон.

Партнер займётся привлечением новых подписчиков в официальные аккаунты ВДНХ — не менее 50 тысяч человек на каждый аккаунт за год действия контракта. Речь идет о социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Одноклассники. Кроме того, он создаст короткие тексты для таргетинговых размещений и длинные — для прямой рекламы.

Победителю предстоит размещать публикации о ВДНХ у популярных блогеров, за год их нужно создать не меньше 7200. Каждый инфлюенсер должен иметь определенное количество подписчиков: не менее 50000 человек и в сообществах с количеством подписчиков не менее 1000 человек в социальных сетях («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Одноклассники).

Заказчик предоставит партнеру публикации для размещения в социальных сетях, их будет не меньше 2 тысяч. Контекстная и таргетированная реклама за год должна охватить не меньше 6 млн пользователей. Всего необходимо провести не меньше пяти рекламных кампаний в месяц с охватом не меньше 100 тысяч человек. Контракт также включает разработку визуальных материалов (инфографики, дизайн-макетов) и трансляцию спецпроектов ВДНХ — не меньше 30 в год.

Кроме того, партнёр будет развивать YouTube-канал ВДНХ. Предусмотрено создание не менее десяти роликов длительностью от 30 до 120 секунд за 12 месяцев. Каждому необходимо обеспечить не меньше 50 тысяч просмотров. Заявку можно подать с 22 мая по 6 июня, итоги тендера будут подведены 11 июня.

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