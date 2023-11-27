Умер старший вице-президент «Сбера» Николай Васёв

Ушёл из жизни старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» «Сбера» Николай Васёв. По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате сердечного приступа. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Васёву было 42 года. Он проработал в «Сбере» больше 12 лет. Карьерный путь начал с должности начальника управления по работе с партнёрами банка. В 2015 году был назначен на должность гендиректора «Домклик», в 2020 году стал вице-президентом «Сбера».

Васёв был назначен старшим вице-президентом банка и возглавил новое направление по работе с розничными клиентами в декабре 2022 года.

В новой роли руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C» топ-менеджер занимался изменением модели бизнеса на клиентоцентричную: были оптимизированы продуктовые сегменты, программа лояльности, улучшен клиентский путь.