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02.03.2025 в 10:33

Вайнона Райдер стала лицом новой кампании Pandora

Актриса представляет уникальный шарм ЮНИСЕФ

Ювелирный бренд Pandora запустил кампанию Be Love, в рамках которой подчеркивает свое партнерство с Детским фондом ЮНИСЕФ. Лицом кампейна стала актриса Вайнона Райдер.

Коллекция приурочена к международной акции Месяц женской истории, цель которой подчеркнуть вклад женщин в мировую историю и развитие современного общества. В дроп вошли серебряные и позолоченные браслеты, серьги и кольца, а также подвески со знаками зодиака и кулоны в виде сердец. Кроме того, в линейку включили уникальный шарм ЮНИСЕФ, олицетворяющий сотрудничество Pandora с Детским фондом.

В рекламной кампании Вайнона Райдер демонстрирует шарм Be Love в форме сердца, выполненный из серебра, и браслет Pandora Essence Organically Shaped Bangle с шармом ЮНИСЕФ. В рекламном видео актриса рассказывает о том, что же для нее любовь, — в первую очередь это про сочувствие и понимание.

Pandora
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