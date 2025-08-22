«Вадик, выводиии!»: «Сбер» и «СберМаркетинг» выпустили продолжение кампании с фламинго

«Сбер» запустил рекламную кампанию, посвященную акции для предпринимателей, работающих на маркетплейсах. Компания и агентство « СберМаркетинг » продолжили рамку с розовыми фламинго.

В ролике продолжена история персонажей Вадика и Макса, впервые представленных год назад. По сюжету, герои начинали бизнес с продажи надувных фламинго, а теперь показывают развитие своего проекта.

Кампания размещается на телевидении, радио, в интернете и на наружных медианосителях, включая медиафасады Останкинской телебашни и кинотеатра «Каро 11 Октябрь».

Сергей Ганин, директор дивизиона «Маркетинг корпоративно-инвестиционного бизнеса» «Сбербанка»: Продолжение кампании с Вадиком и Максом — это не просто креатив, а наглядная история роста: год назад они начинали с нуля, а сегодня их бизнес принес видимые результаты. Мы специально показали их успех в таком ярком формате, чтобы подчеркнуть — с поддержкой «Сбера» молодые селлеры могут успешно стартовать и зарабатывать на маркетплейсах.

Шамиль Шарифьянов, исполнительный креативный директор «СберМаркетинга»: Хороший креатив — как бизнес Вадика и Макса: начинается с яркой идеи, которой нужно дать разгон. Пусть каждая бизнес-история, вдохновлённая нашими фламинго, получит такое же заряженное и позитивное продолжение.

