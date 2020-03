В Windows 10 появилась полноэкранная реклама

Компания Microsoft в последнем обновлении Windows 10 начала выводить рекламные объявления поверх других приложений, пишет Windows Latest. Пока компания предлагает только свои продукты, а объявление можно отключить в настройках.

Полноэкранный баннер называется Get ever more out of Windows, он предлагает пользователям ознакомиться с другими продуктами компании. Например, здесь можно встретить предложение активировать дополнительные функции ОС. Но есть вероятность того, что в этом окне начнет появляться сторонняя реклама.

Впервые полноэкранные баннеры появились после одного из обновлений весной 2019 года, но тогда они показывались всего один раз. Сейчас это окно периодически всплывает поверх других приложений и непонятно, по какому алгоритму работает эта функция и какие именно действия пользователя активируют объявление.

Для отключения рекламы сейчас достаточно просто выполнить простой алгоритм:

нажать клавишу Windows + I, чтобы открыть «Настройки»;

в «Настройках» перейти к «Системе» > «Уведомления и действия»;

прокрутить список и найти «Предложите способы завершения настройки устройства, чтобы максимально использовать возможности Windows»;

снять этот флажок, и уведомление больше не будет отображаться.

В конце прошлого года компания Microsoft встроила в ряд приложений своей операционной системы рекламные баннеры, которые невозможно скрыть или удалить.