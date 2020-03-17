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17.03.2020 в 08:45

В Windows 10 появилась полноэкранная реклама

Пока компания предлагает пользователям приобрести свои продукты

Компания Microsoft в последнем обновлении Windows 10 начала выводить рекламные объявления поверх других приложений, пишет Windows Latest. Пока компания предлагает только свои продукты, а объявление можно отключить в настройках.

Полноэкранный баннер называется Get ever more out of Windows, он предлагает пользователям ознакомиться с другими продуктами компании. Например, здесь можно встретить предложение активировать дополнительные функции ОС. Но есть вероятность того, что в этом окне начнет появляться сторонняя реклама.

Скриншот: Windows Latest

Впервые полноэкранные баннеры появились после одного из обновлений весной 2019 года, но тогда они показывались всего один раз. Сейчас это окно периодически всплывает поверх других приложений и непонятно, по какому алгоритму работает эта функция и какие именно действия пользователя активируют объявление.

Для отключения рекламы сейчас достаточно просто выполнить простой алгоритм:

  • нажать клавишу Windows + I, чтобы открыть «Настройки»;
  • в «Настройках» перейти к «Системе» > «Уведомления и действия»;
  • прокрутить список и найти «Предложите способы завершения настройки устройства, чтобы максимально использовать возможности Windows»;
  • снять этот флажок, и уведомление больше не будет отображаться.

В конце прошлого года компания Microsoft встроила в ряд приложений своей операционной системы рекламные баннеры, которые невозможно скрыть или удалить.

Windows 10
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