В Великобритании запретили рекламу масок от коронавируса

В Великобритании запретили рекламные кампании, в которых использованы маски для лица, якобы способные остановить распространение коронавируса. Такая реклама вводит людей в заблуждение и запугивает, постановило британское Управление по стандартам рекламы, сообщает The Guardian.

Одна кампания представляла маску Oxybreath Pro. В рекламе упоминалось число погибших от заражения коронавирусом и растущая паника населения Земли. Реклама размещалась на сайте CNN и на сайте ещё одного СМИ — Scottish Sun. Рекламный банер переводил пользователей на веб-страницу, распродающую эти нанотехнологические маски.

Замечен в рекламировании масок и Amazon. Так, на площадке распространялась реклама Easy Shopping 4 Home, предлагающая респираторы «против коронавируса».

По словам британского регулятора, маски могут обеспечить некоторую защиту от вируса, однако дают людям ложное чувство защищенности, которое делает их менее бдительными в отношении, а сама реклама сеет панику.

Управление по стандартам рекламы: Мы запретили эту рекламу масок для лица, потому что заявления, которые они сделали, шли вразрез с рекомендациями, предложенными управлением общественного здравоохранения, Public Health England, и поэтому вводили в заблуждение.

В конце февраля Facebook ужесточил правила в отношении рекламных объявлений, которые касаются коронавируса. Публикации, которые обещают лекарство от нового вируса, а также призывают пользователя как можно скорее заказать то или иное средство, блокируются. Компания также заявила, что будет удалять фейковые сообщения о коронавирусе, если они могут подвергнуть людей риску.