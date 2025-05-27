Дороже всего размещение рекламы в Telegram обходится в каналах про бизнес и финансы

В мессенджере Telegram дороже всего размещать рекламу в каналах про бизнес и финансы (15−25 тыс. руб. за пост), инвестиции и криптовалюту (12−20 тыс. руб.), технологии и IT (10−18 тыс. руб.), премиальный образ жизни (12−22 тыс. руб.), здоровье и медицину (профессиональный контент, 8−15 тыс. руб. за публикацию). Об этом говорится в исследовании аналитической платформы Gooroo Tools и «Точка Рекламы». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Каналы с высокой вовлеченностью аудитории (свыше 30%) в указанных тематиках могут запрашивать еще более высокие ставки (30−50 тыс. руб. за публикацию).

Специалисты отобрали и проанализировали 100 тыс. уникальных рекламных объявлений, размещенных в 19,4 тыс. Telegram-каналах с января 2024 года по январь 2025-го. Оценивались стоимость размещений, число подписчиков и уровень вовлеченности пользователей. В исследование включили анализ посевов в Telegram, без Telegram Ads.

Самая низкая стоимость постов зафиксирована в следующих тематиках: развлекательный контент и мемы (1−3 тыс. руб.), новостные агрегаторы общей тематики (1,5−4 тыс. руб.), цитаты и мотивационный контент (1−2,5 тыс. руб.), региональные новостные каналы (от 800 до 2 тыс. руб.), гороскопы и эзотерика (массовые каналы, стоимость публикации — 1−3 тыс. руб.).

Медианная стоимость размещения рекламного поста в Telegram-каналах в период исследования составила 1260 руб. Цифра сильно варьируется в зависимости от размера аудитории канала, его тематики, уровня вовлеченности подписчиков и формата рекламного поста.

Зависимость между числом подписчиков и ценой рекламного размещения имеет нелинейный характер. В категории каналов с аудиторией меньше 10 тыс. подписчиков средняя стоимость возрастает пропорционально размеру аудитории: примерно на 1−2 тыс. руб. с каждой тысячей подписчиков.

На каналах с аудиторией 10−50 тыс. подписчиков наблюдается замедление роста стоимости. Здесь каждая дополнительная тысяча подписчиков добавляет от 500 до 1 тыс. руб. к цене размещения.

На каналах с аудиторией больше 50 тыс. подписчиков стоимость рекламы значительно варьируется в зависимости от тематики и вовлеченности. В некоторых случаях рост цены почти прекращается после достижения определенного порога подписчиков.

Стоимость рекламы зависит и от уровня вовлеченности аудитории (отношение среднего числа просмотров к количеству подписчиков, выраженное в процентах). Отмечены следующие закономерности:

низкая вовлеченность (0−10%): средняя цена составляет примерно 60−70% от медианной стоимости для каналов с аналогичным количеством подписчиков;

средняя вовлеченность (10−20%): стоимость примерно соответствует медианным значениям;

высокая вовлеченность (20−30%): цена на 20−40% выше медианных значений;

очень высокая вовлеченность (больше 30%): стоимость может превышать медианные значения на 50−100% и более.

Каналы, ориентированные на аудиторию из Москвы и Санкт-Петербурга, в среднем запрашивают на 20−30% более высокие ставки, чем каналы с аудиторией из других регионов. Кроме того, цена рекламы вырастает в предпраздничные периоды (ноябрь — декабрь и март) на 10−15% в категориях, связанных с товарами и услугами.

Нативные интеграции в среднем на 30−40% дороже стандартных рекламных постов, но показывают лучшие показатели конверсии.

CPM (стоимость за 1 тыс. просмотров) варьируется в зависимости от тематики канала. Самые высокие СРМ (больше 1 тыс. руб.) — в каналах о финансах и инвестициях, B2B-услугах, профессиональном образовании, премиальных товарах, IT и технологиях. Самые низкие СРМ (меньше 500 руб.) — в каналах с развлекательным контентом, общими новостями, мемами и юмором, массовым контентом по эзотерике, цитатами и мотивационными постами.

Тематики, которые в 2025 году, вероятно, будут расти по стоимости рекламы:

Финансовая грамотность и инвестиции. Прогнозируется рост на 15−20% в связи с увеличением интереса к финансовому образованию и альтернативным способам инвестирования.

Образовательный контент в сфере IT и технологий. Ожидается рост на 15−25% из-за продолжающегося дефицита специалистов в этой области.

Здоровье и wellness. Прогнозируется рост на 10−15% в связи с возрастающим интересом к превентивной медицине и здоровому образу жизни.

Бизнес и предпринимательство. Возможен рост на 15−20%, особенно в нишах, связанных с удаленной работой и цифровым предпринимательством.

Психология и личностное развитие. Ожидается рост на 10−15% в связи с увеличением спроса на контент о ментальном здоровье и self-care.

Андрей Корыхов, лидер «Точка Рекламы»: Рост интереса к нишевым каналам говорит о том, что рекламодатели все больше ищут смысл и релевантность, а не просто охват. Каналы, которые работают с узкой, но лояльной аудиторией, получают преимущество на фоне перегретых агрегаторов и развлекательных пабликов.

На основе анализа данных специалисты сделали выводы о трендах в Telegram: