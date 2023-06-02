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02.06.2023 в 18:35

В Telegram Ads появилась возможность добавлять ссылки на внешние сайты

Раньше можно было добавлять ссылки лишь в самом мессенджере

Telegram добавил в тестовом режиме новый функционал Telegram Ads: теперь в рекламных объявлениях, созданных и продвигаемых через платформу мессенджера, можно дать ссылку на сайт компании или внешний лендинг. Раньше такой опции в Telegram Ads не было: в рекламных объявлениях можно было ссылаться только на каналы или чат-боты в Telegram. Об этом Sostav сообщили в компании ПИК, которая получила доступ к новому функционалу.

Игорь Соломатин, директор по маркетингу ПИК:

Новая функция позволит нам и всем последующим рекламодателям повысить эффективность своих размещений: пользователи смогут переходить сразу на сайт с оффером, это сократит путь конверсии — следовательно, повысит отдачу от инвестиций. В результате появление внешних ссылок в рекламных объявлениях Telegram может серьезно изменить распределение инвестиций рекламодателей и медиаландшафт.

Ранее стало известно, что российские разработчики создали сервис Gooroo.works, который позволяет автоматизировать размещение рекламы в Telegram-каналах по аналогии с «Яндекс Директ» и Google Ads.

Этот сервис предоставляет бесплатную аналитику по аудитории Telegram-каналов. С его помощью блогеры могут получить данные о своей аудитории: узнать страну проживания, город, с какого устройства и ОС он пользуется мессенджером, а также выявлять использование VPN и обнаруживать ботов. Инструмент также помогает категоризировать пользователей по интересам, таким как молодые мамы, автолюбители и пользователи, интересующиеся новостями.

Google приостановил продажу рекламы в своих сервисах в России в марте 2022 года после начала СВО. Реклама стала недоступна в поиске,на видеохостинге YouTube и в партнёрских сетях.«В свете непредвиденных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация развивается быстро, и мы будем делиться обновлениями, когда это будет необходимо», — цитировал Reuters заявление компании.

Telegram Реклама Telegram Ads
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