ФАС проверит работу логистических центров сети «Светофор»

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) вновь попросили инициировать масштабную проверку сети дискаунтеров «Светофор». В этот раз проанализируют работу логистических и распределительных центров, сообщает «Коммерсант».

Письмо в службу направил депутат Госдумы Сергей Лисовский. Как следует из обращения, сеть заключает невыгодные для поставщиков договоры не напрямую, а через свои ЛРЦ. Эти договоры позволяют не выкупать товары сразу, а при истечении срока годности в 30 дней утилизировать их за счет поставщиков.

Кроме того, Лисовский уведомляет ФАС о появлении на полках магазинов сети фальсифицированной продукции. Ранее в рамках ветеринарного контроля Россельхознадзор выдал предупреждения 60 «Светофорам» в Ростовской, двум в Московской, по одному в Новгородской и Вологодской областях.

В ФАС сообщили, что уже дали поручение своим территориальным органам провести проверку. Ведомство изучит договоры поставки и проанализирует соблюдение запретов на возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции.

Юристы отмечают, что практика, когда поставщики заключают соглашения не с магазинами, а с логистическими центрами, может быть направлена на минимизацию финансовых рисков для ретейлера. Однако бывают случаи, когда поставщики добровольно идут на вышеперечисленные условия.

Ранее стало известно, что «Светофор» закрыл часть действующих магазинов. За два месяца их общее число сократилось почти на 10%.