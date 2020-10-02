В Швейцарии сварили пиво по рецепту искусственного интеллекта

Швейцарская пивоварня MN Brew представила пиво, сваренное по рецепту искусственного интеллекта, пишет 24 Heures. Новый напиток будет выпускаться под брендом Deeper.

Алгоритм Brauer AI проанализировал международную базу рецептов пива, насчитывающую 157 тыс. вариантов приготовления. Искусственный интеллект искал закономерности в рецептах, составлял список солодов и пропорций, предлагал сорт хмеля и время приготовления. У Brauer AI получилось несколько оригинальных рецептов, но пока в производство запустили только один — индийский пейл-эль.

Вместе с MN Brew над проектом работали специалисты из Люцернского университета прикладных наук и искусств, а также сотрудники фирмы Jaywalker Digital. Как отмечает 24 Heures, Deeper — первое пиво, созданное искусственным интеллектом, в Швейцарии.

Новый напиток на пивоварне MN Brew будут варить обычные люди. Исследователи отметили, что не хотят заменить человека искусственным интеллектом в вопросе пивоварения. Напротив, лучшие результаты достигаются, когда человек и машина работают вместе, подчеркнули они.