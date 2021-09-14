В школьном учебнике издательства «Просвещение» обнаружили ссылку на порносайт

В учебнике английского языка Spotlight издательства «Просвещение» для шестого класса родители обнаружили ссылку на порнографический сайт. В Минпросвещения России сообщили, что произошла техническая ошибка и учебник будет отозван, сообщает ТАСС.

Переизданная несколько раз книга содержала ссылку и в прежних редакциях. Но в 2021 году она стала вести на страницу с запрещенным контентом, объяснили в Минпросвещения. На странице размещены порнографические фотографии, порнорассказ и видео с танцующей парой.

В «Просвещении» пояснили, что уже исправили электронную версию учебника и приостановили выпуск печатной версии. Издательство также обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать этот сайт в России. Кроме того, издательство готово бесплатно заменить учебники с этой гиперссылкой.

Ранее несколько крупных новостных интернет-изданий обнаружили, что некоторые встроенные в старые статьи ролики теперь показывают порнографию. Ошибка была связана с тем, что порносайт 5 Star HD Porn выкупил домен закрывшегося видеохостинга Vidme.