В «СберСити» начали тестировать автономный транспорт от Navio

В строящемся районе «СберСити» на западе Москвы технологическая компания Navio запустила автономный городской транспорт. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу АО СЗ «Рублево-Архангельское», реализующего проект «СберСити».

Транспорт стал частью масштабной концепции по внедрению в городах транспорта будущего. Сейчас идет апробация технологий на базе инфраструктуры нового смарт-района. В дальнейшем планируется создание сети маршрутов с возможностью масштабирования за пределы территории «СберСити».

Как пояснили в сообщении, запуск автономного транспорта на начальном этапе создания смарт-района позволяет лучше подстроить технологии под реальные нужды жителей и повысить уровень дорожной безопасности. Концепция Navio предполагает, что такие автомобили будут двигаться по маршрутам и подъезжать к ближайшей остановке по запросу пассажира.

Их навигация строится с помощью сенсоров — радаров, лидаров и камер с обзором на 360° градусов. Управление обеспечивается вычислительным модулем, который обрабатывает данные с сенсоров и определяет параметры движения. Пока что в автомобиле присутствует водитель-испытатель, как требует закон.

В пресс-службе добавили, что в дальнейшем маршруты будут оснащены сервисными станциями и подключены к системе обмена данными между транспортом, дорожной инфраструктурой и облачными сервисами. Это позволит автомобилям получать дополнительную информацию об окружающей среде.

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