Минэк на три года продлил эксперимент с роботакси «Яндекса»

Правительство России одобрило предложение Минэкономразвития о продлении на три года первого экспериментального правового режима по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Инициатор эксперимента, стартовавшего в 2022 году, и его единственный участник — «Яндекс Испытания». Дочерняя структура «Яндекса» тестирует сервис роботакси в Москве, на федеральной территории «Сириус», и в Иннополисе.

Как отметил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников, внедрение высокоавтоматизированного транспорта играет ключевую роль в развитии отраслей экономики: «Технология существенно влияет на эффективность логистических процессов, способствует повышению безопасности дорожного движения, а также снижает остроту кадрового дефицита».

По данным Минэкономразвития, за время эксперимента роботакси совершили свыше 100 тыс. поездок, преодолев в общей сложности более 8 млн километров. Впервые в России была протестирована технология полностью автономного управления без присутствия водителя в салоне.

В июне 2023 года «Яндекса» запустил в Москве роботакси — сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект. Тогда отмечалось, что роботакси работают в тестовом режиме в районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи. Заказать поездку можно было в приложении «Яндекс Go».