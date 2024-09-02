В Россию выйдут четыре новых немецких бренда

ООО «ЛиМ Холдинг» может начать поставки в Россию четырех брендов немецкой Ultimo Fashion Group. Компания зарегистрировала российские домены, повторяющие названия fashion-брендов Smith & Soul, Milano Italy, HeartKiss и Elisa.And.Me. Об этом сообщает «Коммесант».

Сейчас модели Milano Italy в стране можно найти на Wildberries или, как и Smith & Soul, заказать через CDEK Shopping из-за рубежа.

ООО «ЛиМ Холдинг» занимается дистрибуцией в Россию женской одежды бренда Gerry Weber. Марка представлена в 141 магазине страны, в частности, в мультибрендовых универмагах — Stockmann, Lady & Gentleman City.

Экперты предупреждают, что продвигать в России новые бренды непросто. Несмотря на то что новые европейские марки редко появляются в стране, а рынок в целом перенасыщен, невозможно выделиться на общем фоне без яркого позиционирования и вложений в рекламу.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на российский рынок намерены выйти примерно 15 новых зарубежных брендов. В прошлом году магазины в стране открыли 22 иностранных компании. Всё меньше новых игроков начинают работать в РФ.