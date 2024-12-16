В Россию вернутся продуктовые карточки

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести на всей территории России талоны на еду по примеру СССР. Продуктовые социальные карты будут выдавать малообеспеченным и нуждающимся, сообщает «МК».

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в регионе в следующем году возобновится выдача продуктовых социальных карт. В первую очередь их начнут выдавать пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума, а позднее — другим незащищенным категориям граждан.

Кроме того, продуктовые карточки тестировались в России в ряде других регионов. Так, в 2023 году в Амурской области выдавались карточки на сумму 2 тыс. руб. на человека при условии уровня дохода ниже прожиточного минимума. Есть такая практика и на Камчатке.

Аксаков призвал распространить инициативу на всю Россию. По его словам, такая мера поддержки позволит испытывающим нужду людям быть уверенными, что они при любых обстоятельствах будут обеспечены необходимым минимумом продуктов и товаров.

Эксперты сомневаются, что инициатива может развиваться на федеральном уровне — таких статей в бюджете на 2025 год нет. Однако нововведение возможно на региональном уровне, за счет местных бюджетов.

Напомним, еще в 2018 году министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Минпромторг планирует запустить программу продовольственной помощи малоимущему населению в 2019 году, которая будет предоставляться в виде продовольственных карточек. Идею поддержали представители бизнеса, однако пока она не была реализована.