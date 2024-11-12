В России запустится маркетплейс запчастей для роботов и дронов

Консорциум робототехники запустит отраслевой маркетплейс, на котором можно будет приобрести запчасти для роботов и беспилотников. RuBot заработает уже в начале 2025 года, сообщают «Ведомости».

Через маркетплейс производители робототехники и беспилотных систем смогут продавать различные модули, микросхемы и микроэлектронные элементы, например, приемники, рамы, полетные контроллеры, камеры, видеопередатчики, а также пропеллеры и электродвигатели.

Сейчас существует много иностранных маркетплейсов, например eBay, AliExpress, Amazon, на которых можно купить запчасти. Однако, на этих площадках отечественные разработчики разместить продукцию не могут, поэтому не могут быть конкурентоспособными по сравнению с зарубежными вендорами, пояснил председатель правления консорциума робототехники, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Первоначально предлагать свои продукты на площадке будут члены консорциума, среди которых «Аэроб», «Омега», «Промобот», «Валдай роботы», «Геоскан», «Роббо». Потенциальными заказчиками могут выступать разработчики или эксплуатанты готовых решений.

Ранее стало известно, что Государственная транспортная лизинговая компания запустит маркетплейс «Налетай.рф» где можно приобрести беспилотный летательный аппарат. К площадке уже присоединились 14 крупнейших производителей беспилотных авиасистем и один оператор услуг. Ее запуск также запланирован на 2025 год.