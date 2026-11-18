17 ноября в России начал работу издательский дом (ИД) «Техническая эстетика». Его основатель — Виктор Мошкин, занимавший руководящие должности в Inc. Russia с 2017-го по 2024 год. Шеф-редактором журнала стал Джейхун Мамедов, ранее работавший в Forbes, Inc и SETTERS Media. Об этом Sostav сообщили представители ИД.

Первый проект ИД — журнал, «обращающийся к наследию одноименного советского издания и исследующий отношения человека, технологий и среды».

Новый журнал будет освещать взаимодействие человека и технологий в промышленности, архитектуре, транспорте, энергетике, дизайне и цифровой среде. Редакция выделила четыре тематических направления: «Человек», «Среда», «Индустрия» и «Концепт».

Запуску проекта предшествовали почти два года подготовки, в течение которых команда разработала редакционную концепцию, продуктовую и экономическую модели, а также изучила наследие советского издания «Техническая эстетика». Оно выходило с 1964-го по 1992 год под эгидой Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ).

Над визуальной системой и цифровой платформой работали дизайн-команды ESH Gruppa и ONY . При разработке проекта использовали историческое наследие советского журнала.

«Одной из ключевых задач стало переосмысление исторического наследия «Технической эстетики» без буквального воспроизведения визуального языка прошлого», — пояснили в ИД.

В дальнейшем издательский дом планирует развивать печатные и событийные форматы, цифровые сервисы и подписные продукты. Новые направления будут представлены по мере готовности, уточнили в редакции.