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05.05.2025 в 14:45

В России вырос спрос на дистанционное оформление посылок

Это соответствует тренду на цифровизацию логистических услуг

В первом квартале 2025 года спрос на оформление отправки посылок через онлайн-сервисы увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе логистического оператора экспресс-доставки СДЭК.

Спрос на оформление отправлений в личном кабинете сайта вырос на 27%. Число пользователей, оформляющих свои посылки в мобильном приложении, увеличилось на 10%. Доля отправлений, оформленных дистанционно, составляет 75% от количества всех заказов.

Число оформлений в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) возросло всего на 4%. Предварительное оформление посылок позволяет россиянам избежать очередей в ПВЗ и ускорить процесс отправки.

Николай Пахомов, руководитель департамента логистических продуктов в СДЭК:

Статистика за первый квартал показывает устойчивый рост спроса на онлайн-оформление отправлений. Это соответствует общему тренду на цифровизацию логистических услуг. Три четверти клиентов теперь выбирают дистанционные способы работы с посылками, что требует от нас постоянного совершенствования диджитал-инструментов.

Ранее СДЭК начал доставку товаров на Amazon со складов фулфилмента и запустил услугу вывоза продукции со складов маркетплейсов.

СДЭК посылки
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