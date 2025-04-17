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17.04.2025 в 10:40

СДЭК запускает услугу вывоза товаров со складов маркетплейсов

Продавцы смогут сократить затраты на хранение и избежать утилизации товаров

Оператор экспресс-доставки СДЭК запускает логистическую услугу — «Вывоз с маркетплейсов». Она предназначена для оптимизации работы продавцов на онлайн-платформах. Об этом Sostav сообщил представитель компании.

С помощью новой услуги можно забирать возвраты и нереализованные товары со складов маркетплейсов. В компании отмечают, что опция позволит сократить расходы на хранение и избежать утилизации продукции. Для оформления вывоза продавцу необходимо подать заявку через личный кабинет маркетплейса и подготовить соответствующие документы.

По словам менеджера продукта СДЭК Артура Шафиева, более 30% продавцов не только поставляют товары на склады маркетплейсов, но и вывозят их обратно. Такая необходимость возникает при избыточных остатках, которые формируются вследствие сезонного снижения спроса и накопления неликвидной продукции. В подобных случаях важно оперативно перераспределить товар по другим площадкам — именно эту задачу и призвана решать новая услуга СДЭК, указывает эксперт.

Дмитрий Бурсалиди, руководитель направления e-com-продуктов СДЭК:

Возврат товаров позволяет селлеру снизить расходы, связанные с платным хранением на складах маркетплейсов, дает возможность оперативно перераспределить остатки товаров и улучшить их оборачиваемость, минимизируя потери продукции.

Изначально услуга станет доступна на складах Ozon в Санкт-Петербурге, в дальнейшем ее планируется распространить на другие регионы России, а также подключить к ней маркетплейсы «Яндекс Маркет», «МегаМаркет» и Wildberries.

В марте СДЭК представил услугу отправки товаров интернет-магазинов на склады крупнейшей международной платформы Amazon. Теперь онлайн-площадки могут использовать инфраструктуру оператора для поставок на склады американской платформы.

маркетплейсы СДЭК
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