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18+
05.03.2025 в 09:05

СДЭК начал доставку товаров на Amazon со складов фулфилмента

Онлайн-магазины смогут отправлять заказы на склады американской площадки, используя инфраструктуру оператора

Оператор экспресс-доставки СДЭК представил услугу отправки товаров интернет-магазинов на склады крупнейшей международной платформы Amazon. Теперь онлайн-площадки смогут использовать инфраструктуру оператора для поставок на склады американской платформы. Об этом Sostav сообщили в компании.

Первая поставка состоялась в феврале 2025 года — заказ с парфюмерной продукцией был отправлен на склад Amazon в Дубае в соответствии с требованиями программы Fulfillment by Amazon (FBA).

Запуск нового сервиса позволит российским и иностранным продавцам расширять свой бизнес и выходить на международные рынки «без сложностей, связанных с самостоятельной логистикой и международной сертификацией», подчеркнули в СДЭК.

Евгений Бахарев, CEO «Фулфилмент СДЭК»:

Мы готовы обеспечивать оперативность и надежность поставок для своих клиентов, работающих не только с крупнейшими платформами электронной коммерции в России и странах СНГ, но и с международными, такими как Amazon.

В компании рассчитывают, что новая услуга станет основой для дальнейшего роста и укрепления сотрудничества с предпринимателями, заинтересованными в расширении бизнеса за рубежом.

Ранее СДЭК и маркетплейс Ozon запустили совместный проект: клиенты могут получать заказы обеих компаний в одном ПВЗ.

Amazon СДЭК фулфилмент
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