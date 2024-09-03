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03.09.2024 в 06:50

В России вырос спрос на бизнес-литературу

Продажи подскочили на 7–12%

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Спрос на бизнес-литературу в России вырос на 7−12% в первом полугодии. При этом отмечается повышенный спрос на отечественных авторов, сообщает «Коммерсант».

Так, в сети «Читай-город» продажи сегмента выросли на 10% в штуках в первом полугодии год к году. Среди наиболее продаваемых за период — издания по саморазвитию и финансовой грамотности. В топе продаж — «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови и «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.

У «Альпины» рост отгрузок в январе—июне год к году вырос на 7%, в деньгах — на 4%. Среди лидеров продаж — «Паттерны дизайн-менеджмента» Юрия Ветрова.

Отмечают спрос на бизнес-литературу и маркетплейсы. На «Авито» в первом полугодии продажи выросли на 12%, особенно были популярны книги по экономике — их продажи увеличились на 26% год к году. В Wildberries отмечают рост спроса на литературу для повышения финансовой грамотности, подтверждают интерес к книгам российских авторов.

В целом рынок бизнес-литературы стабилен уже несколько лет, а последние полтора года и вовсе не показывал рост. Эксперты связывают текущее увеличение продаж с тем, что бизнес и креативная сфера начали больше ориентироваться на российские реалии и системы управления.

Ранее в России отмечался рост спроса на психологическую и мотивационную литературу на 16%. Самой популярной в этом сегменте стала аудиокнига Джона Кехо «Подсознание может всё!»

бизнес-литература
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