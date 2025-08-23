Sostav.ru

23.08.2025 в 12:47

В России вводят сбор с авиапассажиров на развитие аэропортов

Сбор будет включен в стоимость авиабилетов

С 1 марта 2026 года в России вводится инфраструктурный сбор в размере 150 рублей с каждого авиапассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный Минтрансом порядок сбора.

Сбор будет включен в стоимость авиабилетов, поэтому пассажиры, скорее всего, не заметят прямого увеличения цены. Платить его будут авиакомпании, а средства направят на модернизацию аэропортовой инфраструктуры, включая ремонт и строительство терминалов, обновление оборудования и повышение качества обслуживания пассажиров.

Документ предусматривает, что сбор будет действовать до 1 марта 2032 года, а его внедрение стало очередным шагом государства по расширению «незаметных сборов» для поддержки транспортной инфраструктуры.

По мнению экспертов, для авиаперевозчиков эта мера не приведет к значительному увеличению стоимости билетов, но обеспечит стабильное финансирование развития аэропортов на долгосрочную перспективу.

