Минцифры вводит детские сим-карты с функцией геотрекинга

Минцифры России вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил Шадаев, родители смогут получать геотреки детей по запросу без необходимости подачи официального заявления или обращения в суд. Мера направлена на повышение безопасности детей и оперативное реагирование при чрезвычайных ситуациях.

Помимо детских сим-карт, пожилые россияне смогут назначать доверенное лицо через портал «Госуслуги», которое будет иметь доступ к их геотрекам. Подача официального заявления и решение суда при этом также не потребуются.

Интеграция с «ЛизаАлерт» также позволит пользователям «Госуслуг» получать уведомления о пропавших людях. Ожидается, что новая функция заработает в 2026 году. Министерство подчеркивает, что преимущественно мобильный формат «Госуслуг» позволит удобно настраивать геоуведомления для пользователей.