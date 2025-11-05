Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.11.2025 в 13:20

Минцифры вводит детские сим-карты с функцией геотрекинга

Инициатива позволит родителям отслеживать местоположение ребенка без обращения в суд

1

Минцифры России вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил Шадаев, родители смогут получать геотреки детей по запросу без необходимости подачи официального заявления или обращения в суд. Мера направлена на повышение безопасности детей и оперативное реагирование при чрезвычайных ситуациях.

Помимо детских сим-карт, пожилые россияне смогут назначать доверенное лицо через портал «Госуслуги», которое будет иметь доступ к их геотрекам. Подача официального заявления и решение суда при этом также не потребуются.

Интеграция с «ЛизаАлерт» также позволит пользователям «Госуслуг» получать уведомления о пропавших людях. Ожидается, что новая функция заработает в 2026 году. Министерство подчеркивает, что преимущественно мобильный формат «Госуслуг» позволит удобно настраивать геоуведомления для пользователей.

минцифры геотрекинг
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Телеком
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.