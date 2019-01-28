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28.01.2019 в 16:10

В России утверждена предельная сумма долга по потребительским кредитам

Теперь проценты и неустойки по кредитам не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза

Depositphotos

В силу вступили новые ограничения по предельному долгу и максимальной ставки потребкредит. Теперь все проценты и неустойки (штрафы, пени) не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза, следует из документов, размещённых на портале правовой информации.

Согласно поправкам, процентная ставка по займу не может превышать 1,5% в день. А с 1 июля 2019 года кредитные организации не смогут устанавливать ставку по потребкредиту выше 1% в день.

Кроме того, согласно закону, на займы без обеспечения на срок не больше 15 дней и не более 10 тыс. рублей нельзя начислять проценты. При этом должнику могут выставить неустойку за просроченную задолженность. Она составляет 0,1% от ее суммы за каждый день нарушения.

Изменение действует для займов, срок возврата которых на момент заключения договора не превышает один год. Соответствующее условие должно быть указано на первой странице договора о потребкредите.

Напомним, закон подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2018 года. Документ призван бороться с «черными кредиторами». Взысканием долгов смогут заниматься только юрлица: профессиональные кредиторы и профессиональные коллекторские агентства, имеющие на это право; специализированные финансовые общества, а также «физлица, указанные в письменном согласии заемщика, полученном кредитором».

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