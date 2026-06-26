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26.06.2026 в 13:30

В России стало меньше ювелирных магазинов

Причина — экономика таких торговых точек

За последние 12 месяцев число ювелирных магазинов в российских городах-миллионниках снизилось на 6%, до 5,9 тыс. точек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «2ГИС».

Больше всего сократилось количество ювелирных магазинов в Волгограде (на 12%), Краснодаре (на 10,5%) и Омске (на 10,5%).

Наибольшее число магазинов, торгующих ювелирными изделиями, сосредоточено в Москве (около 2 тыс. точек) и Санкт-Петербурге (около 900).

Аналитики связывают закрытие ювелирных магазинов не с падением интереса россиян к драгоценным изделиям, а с экономикой таких торговых точек. Их расходы на аренду, склады, зарплаты, маркетинг растут быстрее, чем растет количество покупок.

Основные конкуренты ювелирных магазинов — маркетплейсы, которые формируют около 15% всего оборота продаж драгоценностей в России. Их доля в течение ближайших пяти-десяти лет вырастет вдвое, говорят эксперты.

Ранее стало известно, что россияне стали реже покупать ювелирные украшения. Произошло это на фоне роста цен и экономии.

ювелирные магазины
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