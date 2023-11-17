В России создадут единый агрегатор вознаграждений для расчётов с правообладателями

В Госдуме предложили проводить киберспортивные соревнования без заключения лицензионных соглашений с правообладателями. Средства за использование игр направят в единый агрегатор, через который правообладатель сможет получить выплаты. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, предлагается создать новую структуру — публично-правовую компанию (ППК) «Единый агрегатор вознаграждений за свободное использование произведений». В неё будут производиться лицензионные отчисления правообладателям ПО и храниться там в течение трёх лет.

Правообладатель сможет требовать отчисления за использование продуктов, если они используются в рамках соревнований, соответствующих ряду условий. Это наличие призового фонда, продажа билетов, трансляция и организация ставок в букмекерских конторах.

Если правообладатели не востребуют деньги, их направят на поддержку российских разработчиков или в Федерацию компьютерного спорта.

Необходимость механизма объясняется тем, что проблема организации соревнований с использованием видеоигр правообладателей из недружественных стран обостряется в условиях санкций.

Юристы, опрошенные изданием, поясняют, что в законодательстве нет четкого определения видеоигры, её относят к ПО, аудиовизуальным произведениям, мультимедийным продуктам. В связи с этим поправки могут «создать почву для использования широкого круга объектов без разрешения правообладателя». От этого рискуют пострадать российские киберспортсмены, которым могут ограничить доступ к соревнованиям за рубежом.

Ранее сообщалось, что российские разработчики и дистрибуторы игр активно запускают киберспортивные соревнования в новых форматах и дисциплинах. Таким образом они рассчитывают привлечь аудиторию и рекламодателей.