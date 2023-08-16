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18+
16.08.2023 в 08:00

Разработчики игр привлекут аудиторию и рекламодателей новыми форматами

Компании инвестируют в проведение турниров

Российские разработчики и дистрибуторы игр запускают киберспортивные соревнования в новых форматах и дисциплинах. Таким образом они рассчитывают привлечь аудиторию и рекламодателей, сообщает «Коммерсант».

Lesta Games до конца года вложит 100 млн руб. в проведение турниров по «Миру танков» и запустит киберспортивную лигу по дисциплине. Она будет состоять из ежегодного титульного турнира, а также различных мероприятий, организованных сторонними компаниями, профильными операторами или самой студией.

VK Play готовится провести турнир по CS:GO 2 на «VK Play Арена» в декабре. Холдинг рассчитывает привлечь на платформу VK Play Live не менее 10 млн новых зрителей, а также рекламодателей. Компания уже начала предлагать потенциальным партнёрам возможности рекламных интеграций, знают источники издания.

Эксперты отмечают, что пока крупные рекламодатели осторожно смотрят на перспективы спонсорства таких турниров. Источник издания в одной из киберспортивных команд считает, что рекламодателям интеграция в «Мир танков» может быть интересна за счет того, что у игры более платежеспособная аудитория, чем, например, у CG:GO и Dota 2.

Ранее сообщалось, что к концу 2024 года в программу российских вузов войдут курсы киберспортивных дисциплин, причём как для технических, так и для гуманитарных специальностей. Основными направлениями могут стать менеджмент в сфере киберспорта, игровая журналистика и коммуникации, развитие бизнеса.

VK Lesta Games
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