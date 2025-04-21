В России сократилось число банкротств компаний

В первом квартале этого года число корпоративных банкротств в России упало на 22,1% в годовом выражении и составило 1629. Количество уведомлений от кредиторов о намерении инициировать банкротство должников снизилось за указанный период на 39,1%, до 4205. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Число процедур наблюдения сократилось на 31,6%, до 1184. Доля должников, которые сами инициируют собственное банкротство, выросла на 7,7% и составила 14,8%.

В первом квартале конкурсные кредиторы начали процедуры банкротства компании в 66,6% случаев, ФНС — в 18,1%. Сами сотрудники инициировали банкротство работодателя в 0,2% дел.

Судебные реабилитационные процедуры (представляют собой внешнее управление и финансовое оздоровление) остаются непопулярны в России. За отчетный период их число снизилось на 2, до 12.

Количество новых процедур банкротств компаний на сегодняшний день находится на минимальном уровне. Кредиторы предпочитают механизмы внесудебной реструктуризации. Причина — удорожание ликвидационных процедур после повышения судебных пошлин.

Ранее в Госдуме предложили запретить рекламу банкротств. Такой законопроект был принят в первом чтении в январе.