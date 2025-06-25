В России снижается медиапотребление

За пять месяцев 2025 года в России снизилось медиапотребление по времени, проведенном в сети — на 3% в интернете и на 11% в сегменте онлайн-видео. Участники рынка связывают тренд с замедлением работы YouTube. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГК «Родная Речь» и Mediascope.

В мае среднее время в интернете у пользователей сократилось на 11 минут по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ГК «Родная речь» связывают снижение пользовательской активности с замедлением работы YouTube. Пользователи платформы частично переключились на традиционные каналы, такие как телевидение. При этом потребление контента на телевидении в России также снижается: с 206 минут в 2024 году до 193 минут в 2025 году.

Локальные видеоплатформы стабильно растут, но конкурировать с зарубежными по охвату пока не могут. По итогам марта 2025 года самыми популярными видеохостингами среди российских пользователей стали «VK Видео» и YouTube.

В «Кинопоиске» отмечают, что на фоне замедления YouTube в компании наблюдается рост детского смотрения на платформе.

Ранее сообщалось, что в телесезоне 2024/2025 года показатель Total TVR потерял всего 3% аудитории «4+» и 7% аудитории «14−44». Это минимальное снижение за несколько предыдущих сезонов.