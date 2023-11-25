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25.11.2023 в 16:00

В России остались только 9 самых дорогих в мире бренда

Крупнейший из них занимает 55-ю строчку в Топ-100

Остались в России и продолжают официально работать только 9 самых крупных мировых бренда, входящие в Топ-100 по версии Interbrand Best Global Brands-2023, пишут «Ведомости». Крупнейший из них — Pampers с капитализацией $13,7 млрд занимает 55-ю строчку в рейтинге.

Кроме того, не ушли из России швейцарская Nestle (67-е место, $11,3 млрд), американские Gillette (72-е место, $10,4 млрд) и Colgate (73-е место, $10,4 млрд), французская Danone (78-е место, 9,1 млрд), китайские Xiaomi (87-е место, оценка стоимости $7,2 млрд) и Huawei (92-е место, $6,5 млрд). Эти компании из недружественных стран заявляли о приостановке инвестиций, сократили ассортимент до самых базовых товаров первой необходимости и детских товаров.

Американская Johnson & Johnson (96-е место, $6,3 млрд) и немецкая Siemens (67-е место, $11,3 млрд) сохраняют только поставки товаров медицинского назначения.

Также формально в России продолжает работу американская YouТube (25-е место, $26 млрд), хотя она ограничила возможность монетизации сервисов в России.

При этом, как ранее сообщалось, отношение более трети россиян к ушедшим иностранным брендам поменялось в худшую сторону. Жители страны «распробовали» отечественные аналоги.

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