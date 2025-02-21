В России появится реестр маркетплейсов, в который будут включены платформы с аудиторией более 100 тыс. пользователей в сутки. Таким образом власти планируют минимизировать число лиц и компаний, которые могут попасть под готовящееся регулирование, сообщает «Коммерсант».

Из проекта следует, что правительство запустит реестр «посреднических цифровых платформ» — маркетплейсов. Включать в реестр планируется площадки, которые будут соответствовать критериям по аудиторным показателям, их отдельно определит правительство.

Собеседник издания пояснил, что критерии нужны для сокращения числа лиц и компаний, которые могут попасть под действие вводимых норм. Например, из него исключатся информационные ресурсы, а также площадки, реализующие товары и услуги собственных брендов, сайты, на которых отсутствует коммерческая направленность, соцсети и мессенджеры.

Участники рынка, предупреждают, что такое нововведение может значительно ограничить возможности продавцов по продвижению своих товаров, а штрафы за нарушения окажутся несоразмерны.

Напомним, законопроект, который должен будет регулировать работу маркетплейсов, агрегаторов услуг и других цифровых платформ, Минэк представил в октябре прошлого года. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) озвучила 40 замечаний к проекту. Помимо ФАС проект раскритиковали еще ряд ведомств.