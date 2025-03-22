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22.03.2025 в 10:21

В России появилась соцсеть для животных «Буп»

Проект запустили выходцы из компании Mars

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В России появилась новая социальная сеть «для питомцев и их людей», проект «Буп» запустила команда выходцев из компании Mars, пишет Forbes.

На площадке хозяева могут завести страницу своего домашнего животного, публиковать контент от его имени, участвовать в челленджах, делиться опытом, договариваться о встречах и совместных прогулках, получать «бупы по носу» — аналоги «лайков».

Кроме того, новая соцсеть собирается продвигать товары зообизнеса и приюты, которые ищут хозяев для бездомных животных.

«Буп» запустила команда выходцев из компании Mars. Согласно базе данных Rusprofile, 100% ООО «Буп» владеет Марина Миронова, она и является основателем соцсети. Однако, как заверяют в компании, процесс оформления еще продолжается, на самом деле Мироновой будет принадлежать 70% проекта, еще 30% — Кириллу Осинцеву и Светлане Шишмаревой.

Авторы проекта отмечают, что идея создания «Буп» родилась из растущего тренда, согласно которому питомцы все чаще воспринимаются как члены семьи. Контент с животными — один из главных трендов российской интернет-культуры, и «Буп» предлагает объединить его в удобном пространстве.

Mars Животные Соцсеть
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