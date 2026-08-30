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30.08.2026 в 14:02

В России собираются узаконить овербукинг на авиарейсах

Минтранс разрешит авиакомпаниям продавать больше билетов, чем мест в самолете

Минтранс России готовится законодательно разрешить авиакомпаниям продавать больше билетов, чем мест в самолете. Ведомство рассчитывает прописать четкие правила овербукинга и одновременно усилить защиту пассажиров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в разговоре с РИА Новости.

По словам Никитина, на каждом рейсе есть пассажиры, которые в последний момент не приходят на посадку: опаздывают, переносят поездку или меняют планы. В результате свободными остаются кресла, которые авиакомпания могла бы продать другим пассажирам.

Минтранс изучает международный опыт и намерен установить единые правила для перевозчиков. При этом овербукинг, по словам Никитина, должен не ограничивать права пассажиров, а создавать дополнительные возможности для планирования поездок и повышать мобильность населения.

Предполагается, что практику будут применять прежде всего на направлениях с большим количеством регулярных рейсов. В случае если пассажиру не хватит места на борту, авиакомпания должна будет предложить варианты решения проблемы, включая альтернативный рейс или компенсацию.

Сейчас понятие «овербукинг» в российском законодательстве не закреплено. Перевозчиков, которые продавали больше билетов, чем было мест в самолете, могли привлекать к ответственности по статье 14.4 КоАП РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям законодательства.

Идея легализовать овербукинг обсуждается в России не первый год. Еще в 2018 году Минтранс предлагал установить компенсации пассажирам, которым отказали в посадке из-за отсутствия мест. Тогда размер выплат в зависимости от дальности маршрута мог составлять от 8 тыс. до 22 тыс. рублей, однако соответствующие изменения так и не были приняты.

Теперь ведомство вновь намерено вернуться к вопросу. Если инициативу реализуют, авиакомпаниям разрешат эффективнее использовать кресла на рейсах, а пассажирам должны предоставить заранее определенные правила, компенсации и варианты альтернативной перевозки.

самолет овербукинг
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