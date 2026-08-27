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27.08.2026 в 05:50

В России определились с частотами для 5G

Минцифры предлагает бесплатно отдать операторам частоты после семи лет обсуждений

Минцифры предложило выделить МТС, «Мегафону», «Билайну» и Т2 частоты 4,63−4,99 ГГц для запуска 5G. Операторы смогут получить их бесплатно, хотя еще в прошлом году государство планировало продать этот ресурс на аукционе за 47,4 млрд руб., сообщают «Ведомости».

Чтобы ускорить запуск, операторам также разрешат использовать для 5G уже существующие базовые станции и частоты LTE. Минцифры рассчитывает, что коммерческий 5G появится во всех городах-миллионниках до конца 2027 года.

Однако выбранные частоты не считаются оптимальными для массового покрытия. Из-за небольшого радиуса действия сигнала операторам придется устанавливать больше базовых станций, что сделает строительство сети дороже.

Поэтому эксперты считают, что на первом этапе 5G в России скорее будет развиваться в отдельных зонах — например, на предприятиях, в портах и других крупных объектах. Для повсеместного покрытия более подходящими остаются частоты 3,4−3,8 ГГц, которых у операторов пока нет.

Ранее сообщалось, что сети 3G в России намерены полностью отключить в 2027−2030 годах в рамках плана по перспективному использованию радиоэлектронных средств.

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